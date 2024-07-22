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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Çanakkale Bienali'nin başlığı 'Zamana Bırakmak'

        Çanakkale Bienali'nin başlığı 'Zamana Bırakmak'

        Bu yıl 4 Ekim – 11 Kasım 2024 tarihleri arasında Çanakkale'de farklı mekanlarda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan 9. Çanakkale Bienali 'Zamana Bırakmak' başlığıyla 'gençler, teknoloji, gelenek ve gelecek' kavramlarına odaklanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 00:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 00:09
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        Çanakkale Bienali'nde 'Zamana Bırakmak'
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        9. Çanakkale Bienali 4 Ekim – 11 Kasım 2024 tarihleri arasında Çanakkale’de farklı mekanlarda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her edisyonunda Türkiye’den ve dünyadan sanatçılar ve sanat inisiyatiflerini bir araya getiren Çanakkale Bienali’nin bu yıl 'Zamana Bırakmak' başlığıyla “gençler, teknoloji, gelenek ve gelecek” kavramlarına odaklanacak.

        Türkiye’nin yanı sıra Selanik Bienali başta olmak üzere Fransa, İsveç, İngiltere, Japonya ve İtalya’dan kurum ve sanatçıların iş birlikleriyle bu sonbahar Çanakkale’de özgün bir çekim alanı oluşturacak 9. Çanakkale Bienali, kent merkezinin yanı sıra Assos, Küçükkuyu ve Troas Bölgesi'ndeki birçok mekânda gençlerin katılımını, etkileşimini ve iletişimini önceleyen bir yaklaşımla kurgulanıyor

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        2008 yılından bu yana Çanakkale Bienali İnisiyatifi– CABININ tarafından düzenlenen Çanakkale Bienali, Türkiye’nin en köklü ve özgün uluslararası sanat etkinlikleri arasında yer alıyor. Oluşturulan kavramsal çerçeveler, Çanakkale kentine özgü kültürel, tarihsel ve sosyal değerlerin küresel ölçekteki izdüşümlerine odaklanıyor.

        Bugüne kadar 500'ün üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapan Çanakkale Bienali 9’uncu kez sanat tutkunlarının buluşma noktası olacak.

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        #Çanakkale Bienali
        #Zamana Bırakmak
        #sanat
        #sergi
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