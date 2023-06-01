Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 85 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Giriş: 01.06.2023 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
AA

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-28" ve "TCSG-16" botlarıyla bölgeye giden ekipler, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-905" ve "KB-20" botlarıyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Böyle kaçış görülmedi!
Böyle kaçış görülmedi!
Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı! Kapaklar açıldı
Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı! Kapaklar açıldı
Muğla'da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu operasyonları: 4 gözaltı
Yeniden yargılanan Kadir Şeker hakkında flaş karar!
Yeniden yargılanan Kadir Şeker hakkında flaş karar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.