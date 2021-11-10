İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) yer alan bağımsız sanat inisiyatifi 5533, genç sanatçı Can Yıldırım’ın “Merak etme, yan yanayız/Ne devler var, ne omuzları” başlıklı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.
Maryland Institute College of Art Disiplinlerarası Heykel Bölümü’nden 2017’de mezun olan, geçtiğimiz 3 yıl boyunca Arter’de sergiler ekibinde görev yapan genç sanatçı Can Yıldırım, ilk kişisel sergisini açtı. İstanbul’un en önemli sivil mimari yapılarından biri olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) yer alan bağımsız sanat inisiyatifi 5533’te 4 Aralık 2021’e kadar ziyaret edilebilecek olan sergi, adını Can Yıldırım’ın kaleme aldığı bir şiirinde geçen şu dizelerden alıyor: “Merak etme, yan yanayız / Ne devler var, ne omuzları.”
İlk kişisel sergisini İMÇ gibi kent hafızasının en önemli noktalarından birinde ziyaretçileri ile buluşturan Can Yıldırım; sergisinde, video, heykel, yerleştirme, alüminyum sac kabartma gibi farklı süreç ve malzemeler kullanarak ürettiği 28 eserini bir araya getiriyor. "Sanat pratiğimin şu anda geldiği noktada ve zamanımıza musallat olan iyi kötü tüm şeylerin yoğunluğu içinde, yapıtlarımda bilinçli bir çok anlamlılık ve ucu açıklığın var olmasını önemli buluyorum" diyen Can Yıldırım şöyle devam diyor:
“Bu ucu açıklığın izin verdiği özgürlük alanında deneyimcilerin kendi dünyalarında, yaşantılarıyla kurdukları bağ üzerinden yapıtlarımla etkileşime girmeleri benim için çok anlamlı. Sergi yaşamımıza ve birlikte yaşadıklarımızın yaşamlarına müdahale eden devler, devleşenler veya devleştirilenlerin karşısında zaman zaman orantılı, zaman zaman orantısız bir şekilde yaşanan ölçek değişimlerine rağmen devam etme isteği, içgüdüsü ve bu devinimle ortaya çıkan hamlelerin, tedbirlerin ve yöntemlerin etrafında dönüyor. Hepimizin hayatlarının ardında öyle ya da böyle hayatımızı olmuş kılan insanlar, hikayeler, katkılar ve olaylar var ve bunlar da pek tabii üzerinde durduğumuz omuzlar olarak görülebilirler. Sergi, bu zeminin olmadığı bir ihtimalde de bir şeylerin mümkün olabilip olamayacağına dair de bir soru işareti taşıyor."
Can Yıldırım’ın İMÇ 5533’teki sergisi “Merak etme, yan yanayız / Ne devler var, ne omuzları” 4 Aralık’a kadar pazar, pazartesi, salı günleri hariç haftanın dört günü saat 11:00 – 17:00 arasında ziyaret edilebilecek.
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