Can Yaman kimdir?

Can Yaman, geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, "Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" şeklinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu. Açıklamalarıyla eleştirilen Can Yaman, bu kez de İspanya'da bir televizyon programına katılan Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına, "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" şeklinde çirkin bir yanıt verdi.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji’nde, liseyi ise İtalya Lisesi’nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Yaman, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri’nde "Bedir" karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği "Sevda" ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan İnadına Aşk'ta Yalın "Aras" rolü ile hayran kitlesini genişletti.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı basketbolcudur.