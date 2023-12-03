Can Gürzap için AKM'de veda töreni düzenlendi
Aort anevrizması nedeniyle cuma günü 79 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Can Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gürzap'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Ersoy, törende yaptığı konuşmada "Bize düşen bundan sonra onun bize bıraktığı emaneti yeni sanatçıların yetiştirilmesi üzerine konsantre olmaktır" dedi
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Aort anevrizması nedeniyle 79 yaşında 1 Aralık'ta İstanbul'da hayatanı kaybeden Can Gürzap için ilk tören Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
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Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Can Gürzap'ın ailesi ve meslektaşları katıldı.
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Törende; Can Gürzap’ın hayatını anlatan bir video gösterimi yapıldı.
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"SAYIN CAN GÜRZAP'I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok değerli bir sanatçımızı, üstadımızı maalesef kaybetmiş durumdayız. Son zamanlarda çok değerli sanatçılarımı kaybettik. Bugün de Sayın Can Gürzap'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisinin hem yazarlığı vardı, çok önemli bir tiyatro ve sinema oyuncusuydu. Aynı zamanda seslendirme ustasıydı. Özellikle genç neslin yetişmesinde çok katkısı olan bir sanatçıydı. Maalesef kendisini kaybettik. Bize düşen bundan sonra onun bize bıraktığı emaneti yeni sanatçıların yetiştirilmesi üzerine konsantre olmaktır. Yeni sanatçıların yetişmesinde maksimum seviye de gayret göstermektir. Başta sanat dünyamız, ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" dedi.
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"BEN DE HERKES GİBİ ÇOK ÜZGÜNÜM"
Haldun Dormen ise; “Ben de herkes gibi çok üzgünüm. Hem çok önemli bir tiyatrocuydu, hem oyuncu, hem yönetmen hem de müthiş bir eğitimciydi. Benimde çok yakın bir dostumdu. Son yıllarda pek görüşemiyorduk ama çok yakın dostumdu. Toprağı bol olsun” ifadelerini kullandı.
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"İŞTE O YİĞİT ŞİMDİ BURADA YATIYOR"
Atsız Karaduman; üzüntüsünü; "Can Hoca ile 1974’te tanışmıştık. İngiltere’den döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nda hocalığa başlamıştı. Orada hocam olmuştu. Daha sonra İstanbul’a geldiğinde, ben de geldiğimde hocalığın ötesinde bir arkadaş, dost olduk. Sırdaş olduk. Dert ortağı olduk. O uzun sohbetlerde ilk izlenimimi söyleyeyim, daha lise ve ortaokul yıllarında babası Reşit Gürzap’ın ve arkadaşı Muhsin Ertuğrul’un o Cumhuriyet’in ilk aydınlarının kültür, sanat ile ilgili düşüncelerinden çok etkilenmişti. Bu kendi ifadesidir. Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmak ister. Muhsin Bey ve Reşit Bey 'Haydi bakalım doğru Ankara Devlet Konservatuarı’na... Okulu bitir ondan sonra ne yapacağına karar verirsin' der. Hocam, okulu bitiriyor sonra yurt dışına gidiyor. Eğitimini alıyor ve tekrar Türkiye’ye dönüyor. Tiyatroda hem oyuncu, hem yönetmen olacaksınız o yetmeyecek radyo da oyuncu ve yönetmen olacaksınız o da yetmeyecek televizyonda oyuncu ve yönetmen olacaksınız o da yetmeyecek sinema da oyuncu ve yönetmen olacaksınız o da yetmeyecek oyun yazacaksınız, oyun çevireceksiniz bu her babayiğidin harcı değildir. İşte o yiğit şimdi burada yatıyor. O ilerden kazandığı paraları ne yaptı biliyor musunuz? Onun, bunun fonuna yatırmadı. Bu ülkenin insanlarının kendi ana dillerini doğru düzgün konuşmaları için okul açtı. Binlerce insan yetiştirdi" şeklinde dile getirdi.
Can Gürzap'ın cenazesi, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sapanca Kırkpınar aile mezarlığına defnedilecek.
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"CAN ÇOK DONANIMLI BİR ADAMDI"
Işıl Yücesoy da konuşmasında, "Can çok donanımlı, çok bilgili bir adamdı. Bu ülkeye çok layık olmuş, ömür boyu hatırlayacağımız bir kişi. Bunun yanında çok zarif, şık bir adamdı" değerlendirmesinde bulundu.
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"YERİ ASLA DOLMAYACAK"
Melek Baykal da Can Gürzap'ın çok değerli bir tiyatrocu olduğunu belirterek, "Duruşuyla, tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla bambaşka bir insandı Can Gürzap. Yeri asla dolmayacak" ifadelerini kullandı.
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* Aort Anevrizması Nedir?
Sol kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarda bölgesel genişleme olması sonucu kesecik oluşması durumudur. Sıklıkla 60 yaşın üzerindeki hipertansiyon hastalarında görülebilen bu genişleme noktalarında ani olarak yırtılmalar meydana gelebilir. Buna aort yırtılması ya da tıbbi adıyla aort diseksiyonu denmektedir.
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CAN GÜRZAP HAKKINDA
26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğdu. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü.
Can Gürzap, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi.
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Can Gürzap; TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971'de meslektaşı Arsen Gürzap ile evlendi. 2008'de Arzen Gürzap ile boşandıktan sonra 2011'de bir yıl evli kaldığı Ayşegül Bilgen ile nikâh masasına oturdu.
Can Gürzap ile Arsen Gürzap'ın Ayşe Gürzap ve Elif Gürzap adında iki kızı bulunuyor.
Can Gürzap, 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.
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Can Gürzap ile Arsen Gürzap, 'Yarım Bardak Su' adlı tiyatro oyununda birlikte sahneye çıktı.
Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, pek çok dizi ve filmde rol aldı.
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Can Gürzap, 2004'te Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulundu.
23 sinema filmi ve TV dizisinde rol alan Can Gürzap 3 kitap yazdı.
* 'Söz Söyleme ve Diksiyon'
* 'Konuşan İnsan'
* 'Perde Arkasından'
Fotoğraflar: AA, Depo