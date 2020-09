Can Dostlar filmi bu akşam ekranlara geliyor. 2019 yapımı film BKM Yapım imzası taşıyor. Peki Can Dostlar filminin konusu nedir? Can Dostlar filmi oyuncuları kimler? İşte Can Dostlar filmine dair detaylar...

CAN DOSTLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuş gibilerdir. Mahalleye yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata son vermek için yeniden parkta oynamaya karar verir. Ama bir sorun vardır: parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım. Parka gelen herkesi korkutan Kötü Kazım’ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar bir olup parkı Kazım’dan geri alabilecek midir?

Güldür Güldür ve Bizim Köyün Şarkısı senarist ekibinin senaristliğini üstlendiği, bol kahkahalı bir dostluk ve dayanışma hikayesi anlatan filmin başrollerini Bizim Köyün Şarkısı ve Güldüy Güldüy Show Çocuk oyuncuları paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda da yine Güldüy Güldüy Çocuk Show’un ve Bizim Köyün Şarkısı’nın yönetmeni Tuğçe Soysop var.

CAN DOSTLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Can Dostlar filminin oyuncu kadrosunda;

Selim Bayraktar

Berat Efe Parlar

Esat Polat Güler

Eda Döğer

Dora Dalgıç

Taha Sönmezışık

Zeynep Ilgın Çelik

Arda Taşarcan

Alperen Efe Esmer

İkra Külahlıoğlu

İlknur Külahlıoğlu

Ünal Yeter

Onur Atilla yer alıyor.