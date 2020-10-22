Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Can Ataklı, koronavirüse yakalandığını duyurdu. İşte Ataklı'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama...
CAN ATAKLI'DAN RESMİ AÇIKLAMA
"ÖNEMLİ DUYURU; Dünn yapılan korona testim pozitif çıktı. Bu nedenle bir süre Tele1'deki Kulis programına çıkamayacağım. Şu an iyiyim. Semptomlar yok. Çok hafif bir kırıklığım var. Umarım hızlı biçimde atlatacağım."
CAN ATAKLI KİMDİR?
Can Ataklı (d. Mayıs 1956, Diyarbakır),Türk gazeteci, haber sunucusu.
Kafkas kökenli bir ailenin Balıkesir'e yerleşmiş kolundan olan olup, Ataklı'nın anne ve babası kimya mühendisidir. Babasının ilk tayin yeri olan Diyarbakır'da doğmuştur. Babası kadro olmadığı için ilk dönemlerde kimya öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra annesi ile birlikte Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmışlardır. Bu nedenle çocukluğu; Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçmiştir. Cem isminde bir erkek kardeşi vardır.
Meslek yaşamı
Balıkesir Atatürk İlkokulu, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümü mezunudur. Gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti. 1985-1986 yılına Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984-1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti. 2002-2004 yılında Star TV'de ana haber sundu ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu yaptı. 2004 yılında TMSF el koyunca ayrıldı. Bunların yanı sıra Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV ve Business Channel'da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 2015 yılının Ekim ayından beri çalışmakta olduğu Korkusuz Gazetesinde yazmaktadır. 2016 yılından itibaren hafta içi her gün Halk TV'de Yazı İşleri adlı programı hazırlayıp sunmuştur. Günümüzde Tele1 televizyonunda çalışmaktadır.
Özel hayatı
Can Ataklı ilk evliliğini Handan Türkeli, ikinci evliliğini ise Ayşe Savaşçın ve son evliliğini Seyran Savaş ile yaptı. Tuvana ile Begüm ve Peri adında üç kızı olmuştur
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