CAN AKSOY KİMDİR?

1983 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelen Can Aksoy, aslen Kırşehirli’dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında isteğe bağlı olarak, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde (2003) stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli’nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı’da Refakat Stajını, Kırşehir İli’nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi’nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır.

2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İngiltere’ye, Leicester Üniversitesi’ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu’nu tamamlamıştır.

Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu "Üstün Başarı" derecesi ile tamamlamıştır.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Aksoy, iyi derecede İngilizce bilmektedir.