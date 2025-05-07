Camiye diye çıktı, haber alınamıyor

"Camiye gidiyorum" diye evden çıkan yaşlı adam kayıp
Erzurum'da Alzheimer hastası Lütfü Nalkıran, dün ikindi namazını kılmak için evinden camiye gitti. Bir daha evine dönmeyen Nalkıran'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu
Giriş: 07.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:56
Erzurum'un Palandöken İlçesi Karayolları semtinde ikamet eden Lütfü Nalkıran (85), dün ikindi namazını kılmak için evinden camiye gitti.
Namazın ardından evine dönmeyen Nalkıran için ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Nalkıran'ın ailesi yaşlı adamı görenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini talep etti.
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