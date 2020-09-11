DHA

İstanbul'ta caminin ses sistemini çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 6 Eylül'de Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camii'nde meydana geldi. Gündüz vakti camiye giren hırsız, bir süre caminin içinde dolaştı. Sonrasında ise ezan okunan bölüme yönelen hırsız, ses sistemini yerinden söktü. Minberin altından bir seccade alan hırsız, ses sistemini seccadeye sararak bir poşete koydu. Hırsız, cami içinde bazı elektronik cihazları da poşete koyarak camiden ayrıldı.

'ÇANTA GİBİ SIRTINA SIRTLAYIP ÇIKIP GİDİYOR'

Hırsızlığı, vakit namazını kıldırmak için camiye gelen imam Rasim Özen fark etti. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camiye gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan cami imamı Rasim Özen, "Önce kapıyı açıyor. Daha sonra buradaki ses sistemini bıçakla söküyor. Seccadeye sararak sırtına alıp, eski cihazları da alıp çıkıp gidiyor. Merdivenin altında eski cihazları koyduğumuz yere geliyor. Onları da alıp bağlıyor. Çanta gibi eline alıp çıkıp gidiyor" dedi.