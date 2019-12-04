İnsanlar artık beni daha fazla filmde görüyor ve yavaş yavaş kendime sinemada bir kimlik ediniyorum. Sanki her zaman yaşadığınız ilişkiyle kimliklendirilmeniz gerektiği fikri beni hayal kırıklığına uğratıyor. Böyle bağlantı kurulmasını anlıyorum ama ben yoluma devam ettikçe bu konuşmaların azalacağından eminim.