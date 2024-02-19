Dehşete düşüren görüntü! Camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekti
Diyarbakır'da bir camide yaşanan olay şoke etti. Kentte Fatih Camii'nde oyun oynayan çocuklara 72 yaşındaki bir adam bıçak çekti. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kaydedilirken şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip, bıçakla korkutan S.S. (72), gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi.
Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Şüphelinin işlemleri sürerken; Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi.