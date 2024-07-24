Cami imamına okla saldırdı!

İstanbul'da okla vurulan cami imamı yaralandı
İstanbul Bağcılar'da feci bir olay meydana geldi. İlçede bir saldırgan, cami imamını okla vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı
İstanbul'da, cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralı D.K'yi yakındaki hastaneye götürdü.
Hastanede tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayın ardından yaptığı çalışmada, D.K'yi okla vurduktan sonra kaçan şüpheli M.F.G'yi yakaladı.
GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI
Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürülürken, suçta kullanılan ok da muhafaza altına alındı.
Görgü tanıklarından Fedai Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli ile imam arasında bağrışma duyduklarını belirterek, imamın karşıya doğru geçerken okla vurularak yaralandığını söyledi.
Yaralıyı, hastanenin aciline getirdiklerini anlatan Karan, olayın ardından kaçan şüphelinin de polis tarafından yakalandığını anlattı. Karan, "Okla vurmuş öyle diyorlar, ok zaten sallanıyor. Ameliyata almışlar. Yoğun bakıma almışlar, oku da çıkarmışlar." dedi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "İstanbul’un Bağcılar İlçesi Necaattin Cami’de dün öğlen saatlerinde Cami İmamı D.K.’yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs “Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek, imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığı, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek camii çıkışında imam D.K. yı yaraladığı tespit edilmiştir. Ayrıca M.G. isimli şüpheli şahsın “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Masum insanların canlarına kast edenlere, huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz."