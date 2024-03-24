Cami avlusunda köpek saldırısı: Pitbull iki çocuğu yaraladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş gezen pitbull cinsi bir köpek, cami avlusunda oyun oynayan çocuklara saldırdı. Biri elinden diğeri kasığından yaralanan çocuklar, hastaneye kaldırıldı.
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Osmangazi'deki Tekke Camii'nin avlusunda arkadaşlarıyla sohbet eden E.Y. (14) ile A.İ.(13), başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
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Köpek E.Y.'yi elinden, A.İ.'yi de kasığından ısırdı. Bağırışları duyan mahalleli, köpeği tuğla ve taş atarak korkutmaya çalışsa da pitbull cinsi köpek çocukları bırakmadı.
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Bir vatandaş, köpeği arka ayaklarını tutarak çocuklardan ayırdı. Kemer ile başı bağlanan köpek, olay yerinden uzaklaştırılırken yaralı çocuklar, özel araçlarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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SALDIRI ÖNCESİ KAMERADA
Yaşanan olayın öncesi ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, 15 kişilik arkadaş grubunun sohbet ettiği, sonrasında cami avlusuna hareket ettiği görüldü.
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Köpeğe müdahale eden Sinan Yücel, "Dün akşam teravih namazı sonrası kardeşlerimiz cami bahçesine çay içmeye inmişler. Daha sonrasında köpek saldırısına uğramışlar. Biz de sesleri duyduktan sonra yardım etmeye koştuk. Köpek çok asi olduğu için müdahalemiz yetersiz kaldı. Bu sırada abimiz gelerek köpeğin 2 arka bacağını tutup kaldırıyor. Cami hocamız ise belindeki kemeri çıkararak köpeğin başına doluyor. Köpek çocukları bırakınca, biz hemen yaralıları alarak hastaneye götürdük. Sonrasında belediye ekipleri gelmiş, köpeği uyutarak almışlar. Gece 02.00 sıralarında hastaneye gittik ziyaret etmeye, durumlarının iyi olduğunu söylediler. Sabah saatlerinde de iki kardeşimizi taburcu etmişler." dedi.
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Belediyeye çağrıda bulunan Yücel, "Başıboş köpeklerin toplanması gerektiğini belirterek, "Pitbull cinsi köpekler tehlikeli hayvanlar. Bizim de çocuğumuz, hayatımız var. Büyük bir risk" diye konuştu.
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