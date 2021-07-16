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Cameron Diaz'dan 'seks' açıklaması! Genç kalmasının formülünü açıkladı - Magazin haberleri

Cameron Diaz genç kalmasının formülünü açıkladı

Üç yıl önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Cameron Diaz, genç kalmasının sırrını açıkladı. Hakkında bilinmeyenleri anlatan 48 yaşındaki Diaz, "Sık sık seks yaptığım için genç kalıyorum." ifadelerini kullandı

16.07.2021 - 15:18 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan ve 2018 yılında oyunculuğu bırakma kararı alan Cameron Diaz (48), çarpıcı bir itirafta bulundu. Katıldığı bir programda genç kalmasının sırrını açıklayan Diaz, "Seks sayesinde bağışıklık sistemim güçleniyor." şeklinde konuştu.

  • "CİLDİM DE GÜZELLEŞTİ"

    Ünlü oyuncu, "Cildimin de güzelleştiğini söyleyebilirim. Düzenli seks sonucunda lekeler ve sarkmalar gibi yaşlılık etkilerinin azaldığı, parlak, sağlıklı ve genç görünümlü bir cilde sahip olabilirsiniz." dedi.

  • "SANA SAHİP OLMALARI İÇİN EN UYGUN BAHANE"

    Cameron Diaz, oyunculuğu bırakma nedenini, "Bir film yaptığında, sana sahip olmaları için en uygun bahanedir. Aylarca günde 12 saat orada olursun ve başka hiçbir şey için vaktin olmaz." sözleriyle açıklamıştı.

  • "BEN HEP ONUN PEŞİNDEN GİTTİM"

    2015 yılında müzisyen Benji Madden ile dünyaevine giren Diaz, "Asla kendi adıma bir marka çıkarmadım. Bu çok kolay gibi görünüyor ama ben hep oyuncuydum. Bu meslek beni kovalamadı, ben onun peşinden gittim. Çünkü tutkulu olduğum şeylerini izini sürmekten asla bıkmam." demişti.

  • "ANNE OLMAYI ÇOK SEVDİM"

    Geçtiğimiz yıl ocak ayında Raddix Madden adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan ünlü oyuncu, "Anne olmayı çok sevdim. Bu hayatımın en iyi bölümü. Eş konusunda da çok şanslıyım. Koronavirüs bizi etkilemedi. Kendi evimizde zaten karantinada gibiydik. Sadece dostlarımla görüşemiyorum, hepsi bu..." ifadelerini kullanmıştı.

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