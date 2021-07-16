"BEN HEP ONUN PEŞİNDEN GİTTİM"

2015 yılında müzisyen Benji Madden ile dünyaevine giren Diaz, "Asla kendi adıma bir marka çıkarmadım. Bu çok kolay gibi görünüyor ama ben hep oyuncuydum. Bu meslek beni kovalamadı, ben onun peşinden gittim. Çünkü tutkulu olduğum şeylerini izini sürmekten asla bıkmam." demişti.