Geçtiğimiz sezondan beri sosyal medyanın gündeminden düşmeyen "Camdaki Kız Hayri kim?" sorusunun cevabı nihayet belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizinde kilit karakterlerden biri olan Hayri'yi canlandıracak olan Cihangir Ceyhan'ın hayatına dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...



CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

1989 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Cihangir Ceyhan’ın burcu Terazi’dir. Adana’da doğmuştur. Aslen anne tarafından Diyarbakır, baba tarafından ise Elazığlıdır. Ailenin en küçük çocuğudur.

Cihangir Ceyhan neredeyse 3 sene İstanbul’da kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimin ardından doğup büyüdüğü Adana‘ya dönmüştür.

Sıfır Bir dizisinden önce, 2015 yılında Yusuf isimli sinema filminde Serdar karakteri ile rol almıştır. Daha öncesinde ise kısa film ve müzik video klipleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Büyük çıkışını Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da hayat verdiği Azer karekteriyle yapan Cihangir Ceyhan, yine Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde de rol almıştır.

Cihangir Ceyhan Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.