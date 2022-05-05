CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU?



İlgiyle takip edilen Camdaki Kız dizisi, bu akşam Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor. Perşembe günleri ekrana gelen ve bugün bayram arası dolayısıyla yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü izleyici ile buluşması bekleniyor...