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Camdaki Kız 58. yeni bölüm fragmanı: "Özgürlük hissi" Camdaki Kız 58. yeni bölümde neler oluyor, 57. bölümde neler yaşandı?

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayında! "Özgürlük hissi"

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı Nalan'ın cümleleri ile dikkatleri üzerine topladı. İşte başrollerinde, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi gibi isimlerin bulunduğu dizinin son bölümü ve fragmanı hakkında detaylar...

Giriş: 18.11.2022 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • OGM PİCTURES'ın yapımcılığını üstlendiği, her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanından detayları ve 57. son bölümünde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. İşte Camdaki Kız 58. bölümde yaşanacaklar...

  • "ÖZGÜRLÜK HİSSİ BÖYLE BİR ŞEY Mİ?"

    Fragman, Nalan'ın en yakın arkadaşına özgürlük hissinden bahsetmesi ile başlar. Arkadaşı özgürlüğün güzel olduğu kadar bedelleri de olduğunu söyler. 

  • Kendinde cesaret bulan Nalan herkesten hesap sorar ve yüzüğünü atarak evden gitmeye karar verir. Son anda karşısına çıkan annesine ise "öyle bir gideceğim ki sen bile şaşıp kalacaksın" cümlesini kurar.

     

  • CAMDAKİ KIZ 57. BÖLÜM ÖZETİ

    Emir’in şirkete ortak olmasından başta Selen ve Levent olmak üzere tüm aile rahatsız olur ve itiraz eder ancak Rafet kararından dönmez. Sedat’ın Nalan’la bebek yapacakları açıklamasını televizyondan izleyen Cana deliye döner ve Sedat’a son bir şans verir. Sedat bu isteği yerine getiremezse her şeyi Nalan’a anlatacaktır. Hayri ise Nalan’dan artık net bir karar vermesini ister.

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