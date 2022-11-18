CAMDAKİ KIZ 57. BÖLÜM ÖZETİ

Emir’in şirkete ortak olmasından başta Selen ve Levent olmak üzere tüm aile rahatsız olur ve itiraz eder ancak Rafet kararından dönmez. Sedat’ın Nalan’la bebek yapacakları açıklamasını televizyondan izleyen Cana deliye döner ve Sedat’a son bir şans verir. Sedat bu isteği yerine getiremezse her şeyi Nalan’a anlatacaktır. Hayri ise Nalan’dan artık net bir karar vermesini ister.