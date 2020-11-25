Antik Yunan medeniyetlerinde sıklıkla kullanılmış olan çam yağı, temizlikte, ağrıları azaltmada, enerjiyi arttırmada ve stres durumlarında kullanılmıştır. Şişelenmiş olan çam yağı, inflamasyonları azaltan, ruh halini iyileştiren, bakteri ve mantarları öldüren nitelikler kazanmaktadır. Ayrıca havadaki toksinleri de ortadan kaldırarak havayı daha solunabilir hale getirdiği bilinmektedir. Bu nedenle astım hastaları, öksürükleri olanlar ve solunum yolu rahatsızlıkları bulunanlar ondan faydalanabilmektedirler.

Çam Yağının Faydaları Nelerdir?

Detoks kabiliyeti ve doğal bir dezenfektan olmasından dolayı çam yağı genellikle masaj yağı karışımlarında kullanılır ve bunun yanında ev temizliği ürünlerinde ve hava tazeleyicilerde de değerlendirilir. Kan akışını iyileştirir ve şişkinlikleri, gerginlikleri ve ağrıları da azaltır.

Havayı Tazeler: Çam yağı mükemmel bir hava temizleyicidir ve koku birikimine neden olan bakteri ve mikropları ortadan kaldırır. Ayrıca soğuk algınlığına, gribe, baş ağrısına ve cilt reaksiyonlarına sebep olan havadaki toksinleri de öldürmektedir.

Arabanızın ve evinizin temiz, saf bir kokuya sahip olması için onu biraz suyla karıştırdıktan sonra sprey şişesine koyun ve etrafa sıkın.

Ayrıca onu bir pamuğa dökebilir ve bu pamuğu da klozetin arkasına saklayarak banyonun, tuvaletin devamlı güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

Ev Temizleyicisidir: Onu suyla karıştırarak bir sprey şişesine doldurduktan sonra mobilyalarınıza sıkabilir, bir bezle kurulayarak güzelce temizleyebilirsiniz.

Onu suyla karıştırarak bir sprey şişesine doldurduktan sonra mobilyalarınıza sıkabilir, bir bezle kurulayarak güzelce temizleyebilirsiniz. Kazıma Etkisi: Temizleyici bir kazıma ürünü yapmak için tek yapmanız gereken yemeklik soda içerisine birkaç damla çam yağı damlatmak ve bunu kalın bir macun haline getirmek. Daha sonra bu karışımı lekelenmiş tencerelerinizde ve diğer mutfak ürünlerinizde lekeleri kazımak için kullanabilirsiniz.

Temizleyici bir kazıma ürünü yapmak için tek yapmanız gereken yemeklik soda içerisine birkaç damla çam yağı damlatmak ve bunu kalın bir macun haline getirmek. Daha sonra bu karışımı lekelenmiş tencerelerinizde ve diğer mutfak ürünlerinizde lekeleri kazımak için kullanabilirsiniz. Yeri Temizler: Yeri sildiğiniz suyun içerisine yarım bardak sirke ile birlikte on damla kadar çam yağı katın ve bu su ile yer temizliğinizi gerçekleştirin.

Yeri sildiğiniz suyun içerisine yarım bardak sirke ile birlikte on damla kadar çam yağı katın ve bu su ile yer temizliğinizi gerçekleştirin. Cam ve Aynayı Temizler: Aynaları ve camları sirke, su ve çam yağı karışımı ile kolayca temizleyebilirsiniz. Dilerseniz bu malzemeleri blender, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi temizliğinde de kullanabilirsiniz.

Aynaları ve camları sirke, su ve çam yağı karışımı ile kolayca temizleyebilirsiniz. Dilerseniz bu malzemeleri blender, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi temizliğinde de kullanabilirsiniz. Halıları Temizler: Halı ve kilimlerinizdeki kötü kokulardan kurtulamıyorsanız, tek yapmanız gereken suya 15-20 damlasını damlatmak ve bir bez kullanarak lekeli ve pis bölgeler üzerine dağıtmak. Dilerseniz bu işi halı yıkama makinesiyle de yapabilirsiniz. Çam yağını halıdan temizlemeniz gerekmez çünkü hem toksik değildir hem de bakterileri halı üzerinde öldürmeye devam edecektir.

Halı ve kilimlerinizdeki kötü kokulardan kurtulamıyorsanız, tek yapmanız gereken suya 15-20 damlasını damlatmak ve bir bez kullanarak lekeli ve pis bölgeler üzerine dağıtmak. Dilerseniz bu işi halı yıkama makinesiyle de yapabilirsiniz. Çam yağını halıdan temizlemeniz gerekmez çünkü hem toksik değildir hem de bakterileri halı üzerinde öldürmeye devam edecektir. Çöp Kutusunu Temizler: Bir büyük pamuk parçasına iki damla çam yağı ve limon yağı damlattıktan sonra çöp kutunuzun dibine yerleştirin. Böylece kutunun bakteriler nedeniyle kokmasına engel olabilirsiniz.

Ayakkabı Kokusunu Azaltır: Ayakkabıların kokmasından şikayet ediyorsanız, tabanına bir kaç damla çam yağı ve çay ağacı yağı damlatın ve hem kokuyu tazelemesine hem de bakterileri öldürmesine müsaade edin.

Ayakkabıların kokmasından şikayet ediyorsanız, tabanına bir kaç damla çam yağı ve çay ağacı yağı damlatın ve hem kokuyu tazelemesine hem de bakterileri öldürmesine müsaade edin. Anti-İnflamatuvardır: Çam yağının içerisindeki bileşenler hem serbest radikaller ile savaşırlar hem de şişkinliklere, ağrılara ve kronik hastalıklara sebep olabilen inflatuvar tepkileri ortadan kaldırırlar. Onu çayınıza bir iki damla ekleyerek kullanabilirsiniz ancak çam yağınızın %100 saf olduğundan emin olmalısınız.

Çam yağının içerisindeki bileşenler hem serbest radikaller ile savaşırlar hem de şişkinliklere, ağrılara ve kronik hastalıklara sebep olabilen inflatuvar tepkileri ortadan kaldırırlar. Onu çayınıza bir iki damla ekleyerek kullanabilirsiniz ancak çam yağınızın %100 saf olduğundan emin olmalısınız. Detoks Etkisi Yaratır: Sindirim sistemi organlarını uyaran çam yağı, doğal bir karaciğer temizleyicisidir ve bu özelliğini elde etmek için onu detoks içeceklerinize limon ve balla birlikte ekleyebilirsiniz. Böylece vücuttan toksin ve atıkların atılmasını sağlayabilirsiniz.

Sindirim sistemi organlarını uyaran çam yağı, doğal bir karaciğer temizleyicisidir ve bu özelliğini elde etmek için onu detoks içeceklerinize limon ve balla birlikte ekleyebilirsiniz. Böylece vücuttan toksin ve atıkların atılmasını sağlayabilirsiniz. Baş Ağrılarına İyi Gelir: Havadaki ve evinizdeki toksinleri azaltabilmesi nedeniyle baş ağrılarına da genelde çözüm olabilmektedir. Ayrıca stresi azaltması ve ruh halini iyileştirmesi nedeniyle migren, adet kaynaklı baş ağrıları gibi sorunlara da çözüm olabilmektedir. Onu hindistan cevizi yağı ile karıştırarak alnınıza ve göğsünüze sürebilir, ayrıca sprey haline getirerek kıyafetlerinize de sıkarak etkisini daima yanınızda taşıyabilirsiniz. Doğrudan koklamak da baş ağrılarına iyi gelmektedir.

Havadaki ve evinizdeki toksinleri azaltabilmesi nedeniyle baş ağrılarına da genelde çözüm olabilmektedir. Ayrıca stresi azaltması ve ruh halini iyileştirmesi nedeniyle migren, adet kaynaklı baş ağrıları gibi sorunlara da çözüm olabilmektedir. Onu hindistan cevizi yağı ile karıştırarak alnınıza ve göğsünüze sürebilir, ayrıca sprey haline getirerek kıyafetlerinize de sıkarak etkisini daima yanınızda taşıyabilirsiniz. Doğrudan koklamak da baş ağrılarına iyi gelmektedir. Cilt Bakımına Katkı Sağlar: Öz yağlar genellikle doğal sivilce tedavisinde çok hızlı sonuç verirler. Bunun sebebi ise bakteri ve mantarlar ile etkili bir mücadele içerisine girmeleridir. Ayrıca pek çok diğer cilt rahatsızlığına karşı da kullanılabiliyorlar. Saçlarınızdaki kepeklerden kurtulmak ve saça parlaklık katmak için de onları kullanabilirsiniz. Lakin çam ağacı ve onun ürünlerine alerjisi olanlar dikkatli olmalılar.

Öz yağlar genellikle doğal sivilce tedavisinde çok hızlı sonuç verirler. Bunun sebebi ise bakteri ve mantarlar ile etkili bir mücadele içerisine girmeleridir. Ayrıca pek çok diğer cilt rahatsızlığına karşı da kullanılabiliyorlar. Saçlarınızdaki kepeklerden kurtulmak ve saça parlaklık katmak için de onları kullanabilirsiniz. Lakin çam ağacı ve onun ürünlerine alerjisi olanlar dikkatli olmalılar. Doğal Bir Enerji Vericidir: Çam öz yağı, mental ve fiziksel yorgunluğu azaltmaktadır ve böylece düşünme kapasitesine, farkındalığa ve hafızaya katkı sağlamaktadır. Doğal bir parfüm veya vücut losyonu olabildiği için onu ayık olmanız gereken her durumda cildinize sürerek size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Çam öz yağı, mental ve fiziksel yorgunluğu azaltmaktadır ve böylece düşünme kapasitesine, farkındalığa ve hafızaya katkı sağlamaktadır. Doğal bir parfüm veya vücut losyonu olabildiği için onu ayık olmanız gereken her durumda cildinize sürerek size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Stresi Azaltır: Doğal bir anksiyete azaltıcı olan çam yağı, limon yağı, bergamot yağı gibi ürünlerle karıştırılarak daha da etkili olabilmektedir. Bu yağı meditasyon, okuma, dua ve ibadet etme gibi rahatlatıcı anlarınızda bir destek olarak kullanabilirsiniz.

Doğal bir anksiyete azaltıcı olan çam yağı, limon yağı, bergamot yağı gibi ürünlerle karıştırılarak daha da etkili olabilmektedir. Bu yağı meditasyon, okuma, dua ve ibadet etme gibi rahatlatıcı anlarınızda bir destek olarak kullanabilirsiniz. Alerjilerle Savaşır: Çam yağı havadaki mantarlar ve toksinler ile savaştığı için, solunum yollarını rahatsız eden, alerjilere sebep olan faktörleri ortadan kaldırabilmektedir. Özellikle evde kullanılması bahar alerjisi gibi belirtilere karşı verimli olmasını sağlayacaktır.

Çam yağı havadaki mantarlar ve toksinler ile savaştığı için, solunum yollarını rahatsız eden, alerjilere sebep olan faktörleri ortadan kaldırabilmektedir. Özellikle evde kullanılması bahar alerjisi gibi belirtilere karşı verimli olmasını sağlayacaktır. Evi bakteri, mantar ve patojenlerden korur.

Kokuları bastırır ve havayı temizler.

İnflamasyonları azaltır.

Alerjileri azaltır.

Antioksidanlar sayesinde serbest radikaller ile savaşır.

Kas ağrılarına iyi gelir.

Enerji verir, ruh halini iyileştirir.