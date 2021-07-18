Show TV ekranlarının Ojo Pictures imzalı sevilen dizisi Cam Tavanlar'ın yedinci bölümünden art arda iki tanıtım yayınlandı.

"BEN CEM'İN İLK AŞKIYIM..."

Cem ile Leyla'nın romantik dakikalarının ekrana geldiği ilk tanıtımda Suna'nın söylediği kırıcı sözler karşısında Leyla büyük bir üzüntü yaşıyor. Suna, Leyla'ya açıkça meydan okurken, gözyaşları içinde Cem'in evine gitmesi dikkat çekiyor. Cem ve Suna'nın konuşmasının sonucunda neler olacağı merakla bekleniyor. İkinci tanıtımda ise birbirine kavuşan Leyla ve Cem aşklarını doya doya yaşamaya başlıyor.

CAM TAVANLAR'DA NELER OLDU?

Cem ile İskender arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Leyla, Cem'i dinlemeden İskender'in aracına binerek büyük bir şaşkınlık yarattı. Leyla'nın tercihini yaptığını düşünen Cem, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İskender'i seçen Leyla ise çok geçmeden yaptığının farkına vararak aracı durdurdu ve İskender'e açıkça birlikte olmayacaklarını ifade etti. Leyla'dan aşkına karşılık bulamayan İskender, izne çıkarak uzaklaşmaya karar verdi. Lujuria ekibinin çıktığı eğlence ve macera dolu "Eşsiz Lezzetler Festivali" seyirciye keyif dolu anlar yaşattı. Ekip, festival için gittikleri otelde yaşanan bir sorun nedeniyle boş oda bulamadı. Leyla, Şinasi, Süreyya ve Aylin çaresizce ne yapacaklarını düşünürken yardımlarına Cem yetişti. Bir arkadaşının kamp yerini ayarlayan Cem, herkese çadır kurdurttu. Kendisi de otelde kalamayan Cem'in kamp alanında kalması, Leyla'yı mutlu etti. Cem'e olan aşkına karşı koyamayan Leyla, sürekli onun yanında oldu. Eşsiz lezzetleri tadan ekibin ormanda yaşadıkları maceralar yüzleri güldürdü. Şinasi, Süreyya ve Aylin ormanda kaybolurken Şinasi'nin yaşadığı korku ve panik herkese zor anlar yaşattı. Cem'i aklından çıkaramayan ve onun da artık kendisini sevdiğinden emin olan Leyla, sonunda aşkını itiraf etti. Cem, Leyla'nın itirafı karşısında büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. İki aşığın öpüşeceği o büyülü an, Aylin'in gelişiyle bozuldu ancak Leyla, evde kaldıkları yerden devam etmeyi teklif etti. Bunun üzerine ikili evde buluşmak için sözleşti ve heyecanla kavuşma zamanı için geri sayıma başladı. Cem ve Leyla'nın aşkı alevlenirken Suna'nın gelişi büyük bir şok yarattı. Cem'e sürpriz yapmak için rezidansa gelen Suna, burada Leyla ile karşılaştı. Cem'e aşkını itiraf eden Leyla heyecanla onu beklerken karşısında Suna'yı görünce şaşkınlık yaşadı. Suna'yı karşısında gören ve duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyen Leyla'nın aklında soru işaretleri oluşurken Suna, Cem'in anahtarlarını alarak evine çıktı. Suna'nın gelişinden rahatsız olan Leyla, Cem'i umutla beklemeye devam etti. Eğer Cem söz verdiği gibi gelirse Leyla, Cem'in aşkından emin olacaktı. Cem ise döndüğünde evinde Suna'yı görünce şoke oldu. Hızla Leyla'ya gitmek isteyen Cem, bu sefer de gelen bir iş telefonu yüzünden gidemedi. Umutla Cem'i bekleyen Leyla'nın finalde kapısı çaldı ancak gelen kişi Cem değil Suna'ydı.

Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle 28 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın 7. Bölüm 1. ve 2. Tanıtımı;