Cam silerken canından oldu
Şırnak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, cam silerken 5. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
Dağkapı Mahallesi Cudi Caddesi'nde Berivan E. (30) 5. kattaki evinde cam silerken beton zemine düştü.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Berivan E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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