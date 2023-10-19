Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Cam kemik hastalığı ile doğan genç kadın makyaj videolarıyla herkesin kalbini kazandı

        Cam kemik hastalığı ile doğan genç kadın makyaj videolarıyla herkesin kalbini kazandı

        Hannah, dünyaya cam kemik hastalığı ile geldi. Kemiklerinin kırılmaması için çok dikkatli bir hayat süren genç kadın tüm zorluklara rağmen makyaj tutkusunun peşinden gitti ve Instagram'da binlerce takipçisinin olduğu başarılı bir hesap yarattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 01:40 Güncelleme: 19.10.2023 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hannah Tire, ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 27 yaşında genç bir kadın. Hannah, dünyaya nadir bir sendromla geldi; osteogenezis imperfekta yani cam kemik hastalığı. Hannah şöyle açıklıyor: Kelimenin tam anlamıyla, kırılgan kemik hastalığım var, yani kemiklerim çok kolay kırılıyor.

        • 2

          Hannah günlük hayatını sürdürmek için ailesi ve arkadaşlarından yardım alıyor. Hanna, "Gün içinde giyinmek, tekerlekli sandalyeme oturup kalkmak veya banyo yapmak için yardıma ihtiyacım var. Bazen daha bağımsız olamamak beni hayal kırıklığına uğratıyor" diyor.

        • 3

          Hannah'nın annesi onun hayatında önemli bir figür ve kızının durumunu ilk öğrendiğinden beri tüm desteği ile kızının yanında. Anne Cindy, Hannah'yı doğurduğunda ne kadar küçük olduğunu ve çocuğunun hastalığını öğrendiğinde ne kadar dehşete düştüğünü hatırlıyor.

        • 4

          Tüm bu zorluklara rağmen Hannah'ın enerjisi ve makyaj yapmaya olan tutkusu genç kadının milyonlara ulaşmasını sağladı. Instagram'da yaptığı makyajları paylaşan Hannah birçok insanın kalbine girmeyi başardı.

        • 5

          Hannah, güzel hissetmek için belli bir şekilde görünmenize gerek olmadığına dair harika bir ders veriyor. Instagram sayfasındaki makyaj videolarının amacının, engelli insanlara yapabileceklerini göstermek olduğunu belirtiyor ve şöyle ekliyor:

        • 6

          Güzellik endüstrisinin daha çeşitli hale gelmesinin ve gerçekten farklı güzellikleri sergilemesinin gerçekten harika olduğunu düşünüyorum ve bunda biraz da olsa payım olduğu için gurur duyuyorum.

        • 7
        • 8

          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraflar: Hannah Tire Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü
        Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü
        ABD Kongre binasında protesto
        ABD Kongre binasında protesto
        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Habertürk Anasayfa