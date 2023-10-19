Cam kemik hastalığı ile doğan genç kadın makyaj videolarıyla herkesin kalbini kazandı

Hannah'nın annesi onun hayatında önemli bir figür ve kızının durumunu ilk öğrendiğinden beri tüm desteği ile kızının yanında. Anne Cindy, Hannah'yı doğurduğunda ne kadar küçük olduğunu ve çocuğunun hastalığını öğrendiğinde ne kadar dehşete düştüğünü hatırlıyor.