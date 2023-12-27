Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan TÜRK-İŞ’e asgari ücret ziyareti
TÜRK-İŞ'i ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücret istişareleri sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti
Bakan Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.
Görüşme bitiminde açıklamada bulunan Bakan Işıkhan "Asgari ücret istişareleri sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi.