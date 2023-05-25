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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'e Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor...

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Zor bir seçim dönemi geçirdik. 1. turda çok önemli bir seçim tablosu ortaya çıktı. Birçok anketçiyi yanıltan, fazlasıyla yanıltan, toplumsal gerçekliği anlama konusunda sadece teknik değil yöntemsel hataları ortaya koyan seçim tablosu. 20 küsur yıl sonra AK Parti'nin hala Türkiye'nin birinci partisi olması. Başladığı yerde devam ediyor 21 yıl sonra. Bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na 15 puan, AK Parti ana muhalefet partisine 10 puan, sayın Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark attı. Bu seçimde PKK/PYD çizgisinde siyaset yapmaya çalışan hareketin oyunun düşmesi. Bu ne yeşil ne sol. Oy kaybettiler. Israr ederlerse sonunda yok olup gideceklerini, baraj olsaydı yok olacaklarını ortaya koydular. Bu seçim bir de milliyetçiliğin Türkiye'de fevkalade demokrasi içinde sorunların çözümünün vatanseverlik, bağımsızlık, Türkiye'nin bütünlüğü içinde sürdürülmesi gereken bir milliyetçilik. Bunu çok değerli bir zihin yapısı olarak düşünüyorum. MHP'yi yüzde 5-6 gösterenler yine yanıldı. Kendisini milliyetçi olarak ayrıştıran, MHP'nin milliyetçiliğini yetersiz bulup siyaset yapan Meral Hanım ve arkadaşları onlar da baraj altında kalıyorlardı. Ama bir önceki seçime göre oylarını korudular. Milliyetçilik Türkiye'de siyasetin belirleyicisi. Sinan Bey de 5 küsur oy aldı. Türkiye'de siyasetin belirleyici faktörlerden birisinin milliyetçilik olduğu ortaya çıktı.

"SİNAN BEY'İN DAVRANIŞINI TUTARLI OLARAK GÖRÜYORUM"

Ağırlıklı olarak terör karşısında Türkiye'nin birliğini savunan özellikle PKK etnik ayrımcılık, onu şiddet yoluyla Türkiye'ye karşı operasyon aracı haline getirmiş yapı olarak gören insanların bir kısmı da Sinan Bey ve ittifakının içinde yer aldığını düşünüyorum. Sinan Bey, Cumhur İttifakı'nı ve sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceği yönde bir açıklama yaptı. Ben tutarlı bir davranış olarak görüyorum.

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