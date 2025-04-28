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        Haberler Bilgi Yaşam Çalışırken sağlıklı kalmanın anahtarı: Ofiste enerji ve denge için beslenme tüyoları

        Ofiste masa başında çalışanlar için sağlıklı beslenme tavsiyeleri nelerdir?

        Gün boyu bilgisayar başında geçirilen saatler, atıştırmalıklarla geçiştirilen öğünler... Oysa birkaç basit alışkanlıkla ofiste de sağlıklı beslenmek mümkün. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 08:30 Güncelleme: 28.04.2025 - 08:30
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        Ofiste sağlıklı beslenme önerileri
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        Uzun toplantılar, masa başı öğle yemekleri derken beslenme düzeni altüst olabiliyor. Ancak küçük dokunuşlarla dengeli bir beslenme rutini oluşturabilirsiniz.

        OFİS HAYATINDA SAĞLIKLI BESLENMENİN 10 ALTIN KURALI

        Yoğun iş temposu, arka arkaya gelen toplantılar, bilgisayar başında geçen uzun saatler... Bu koşturmaca içinde çoğu zaman sağlıklı beslenmeyi ikinci plana atıyoruz. Oysa ki, ofis ortamında da dengeli ve düzenli beslenmek hem beden sağlığımız hem de iş performansımız için olmazsa olmaz. Üstelik sadece ana öğünler değil, gün içindeki küçük atıştırmalar da sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası.

        İşte ofis hayatında uygulayabileceğiniz 10 pratik beslenme tüyosu:

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        1. SANDVİÇİNİZİ AKŞAMDAN HAZIRLAYIN

        Günün en önemli öğünü kahvaltıyı geçiştirmek büyük bir hata. Sabahları vakit bulmak zor olabilir ama akşamdan birkaç dakikanızı ayırarak sağlıklı bir sandviç hazırlayabilirsiniz. Sabah giyinirken tost makinesine atıp ısıtabilir, hatta işe giderken yolda afiyetle tüketebilirsiniz. Yanına bir bardak süt ve bir adet meyve ekleyerek güne enerji dolu başlayabilirsiniz.

        2. CEBİNİZDE CEVİZ, MASANIZDA KURU MEYVE BULUNSUN

        Öğle yemeğini kaçırdınız mı? Hemen panik yapmayın. Çantanızda ya da masanızda birkaç ceviz, badem ve kuru meyve bulundurmak hem açlığınızı bastırır hem de enerji verir. Bu küçük ama güçlü atıştırmalıklar sayesinde yoğun günlerde dahi dengeli beslenebilirsiniz.

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        3. AROMALI SULARLA SU İÇMEYİ KEYFE DÖNÜŞTÜRÜN

        Su içmek şart ama çoğu zaman unutuluyor ya da ihmal ediliyor. Su içmeyi daha eğlenceli hale getirmek için içerisine meyve ve bitki parçaları ekleyerek aromalı sular hazırlayabilirsiniz. Örneğin portakal ve nane, elma ve tarçın, nar ve limon gibi kombinasyonlar hem lezzetli hem ferahlatıcı bir içecek sunar.

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        4. KENDİ BESLENME KUTUNUZU HAZIRLAYIN

        Tıpkı çocuklarınıza hazırladığınız gibi, kendiniz için de küçük bir beslenme çantası hazırlayın. Cam kavanozlarda taşınabilir salatalar yapabilirsiniz. Baklagiller, ton balığı, peynir gibi protein kaynaklarıyla desteklenmiş salatalar sizi uzun süre tok tutar. Hem de ofis ortamında sağlıklı öğünlerinizi kolayca tüketmiş olursunuz.

        5. YİYECEK OTOMATLARINDA DOĞRU TERCİH YAPIN

        Ofis otomatları genelde sağlıksız seçeneklerle doludur ama dikkatli bakarsanız içinde sağlıklı alternatifler de bulabilirsiniz. Dilimlenmiş elma, kuru yemişler, kefir veya ayran gibi içecekler ideal birer ara öğündür. Çikolata ve gazlı içecek yerine bu tür seçeneklere yönelmek fark yaratır.

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        6. OFİS İKRAMLARINDA DENGEYİ KORUYUN

        Doğum günü kutlamaları, toplantı ikramları derken tatlı ve tuzlu atıştırmalıklardan kaçmak zor olabilir. Tamam, kendinizi kısıtlamayın ama porsiyon kontrolünü elden bırakmayın. Bir dilim pastayı iki kişi paylaşmak, bir avuç krakerle yetinmek gibi küçük adımlar, dengeli beslenmenize yardımcı olur.

        7. ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN

        Kahvaltı başta olmak üzere hiçbir öğünü atlamamalısınız. Özellikle sabahları poğaça, börek gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler yerine, yumurta, peynir, zeytin gibi protein ve omega-3 açısından zengin bir kahvaltı tercih edin. Bu sayede hem enerjiniz hem de iş veriminiz artar.

        8. ÖĞLE MOLALARINIZI AKTİF DEĞERLENDİRİN

        Mümkünse öğle yemeğinizi ofis dışına çıkarak yiyin. Hem temiz hava alır hem de biraz hareket etmiş olursunuz. Eğer sipariş vermek zorundaysanız, ızgara et, salata, tam tahıllı ekmek gibi besleyici tercihler yapın. Fast food yiyeceklerden kaçının; çünkü yüksek kalorili bu yiyecekler öğleden sonra performansınızı düşürür.

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        9. KISA ARA VERİN, HAREKET EDİN

        Her 15-20 dakikada bir küçük hareket molaları vermek, hem kan dolaşımınızı hızlandırır hem de zihinsel olarak sizi canlandırır. Masanızdan kalkın, su içmeye gidin, birkaç adım atın. Asansör yerine merdiven kullanmak da güzel bir alışkanlık olabilir.

        10. ÇEKMECENİZİ SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLARLA DONATIN

        Bozulmayan, kokmayan atıştırmalıklar çekmecenizde mutlaka bulunmalı. Kepekli bisküviler, grisini, kuru kayısı, incir, ceviz, fındık gibi yiyecekler ani açlık durumlarında sağlıklı kurtarıcılardır. Ayrıca yanında ayran, süt ya da maden suyu ile de güzel bir ara öğün oluştururlar.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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