Dijital cihazların hayatımızdaki yeri arttıkça göz sağlığımız tehdit altına giriyor. Ancak 20-20-20 kuralı ile bu tehdidin etkisini azaltmak mümkün.

GÖZ YORGUNLUĞU NEDİR?

REKLAM advertisement1

Tıp dilinde “astenopi” olarak adlandırılan göz yorgunluğu, göz sinirlerinin ve küçük kasların çok fazla çalışmasına bağlı olarak gözlerin yorulmasıdır. Beslenme eksikliğine, uykusuzluğa, çevre kirliliğine ve kas gerilimine karşı oldukça hassas olan gözler ile ara vermeden okuma, uzun süre araba sürme, dijital ekranlarda fazla vakit geçirme ve bazı aydınlatmalara yine uzun süre maruz kalma göz yorgunluğuna sebep olmaktadır.

REKLAM

GÖZ YORGUNLUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz yorgunluğu, göz kaslarının aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan rahatsız edici semptomlarla kendini gösterir. Özellikle ekran karşısında uzun süre vakit geçiren kişilerde dijital göz yorgunluğu belirtileri daha yaygın görülür. Bu durum bazen hafif bir rahatsızlık olarak kalırken, bazı durumlarda günlük aktiviteleri zorlaştıracak seviyeye ulaşabilir.

Göz yorgunluğunun yaygın belirtileri şunlardır:

- Gözlerde batma, yanma veya kaşıntı,- Uzun süre odaklanmada zorluk,- Göz yorgunluğu bulanık görme ve odak kaybı,- Göz çevresinde ağrı veya basınç hissi,- Göz kapağı yorgunluğu nedeniyle gözleri açık tutmakta güçlük,- Baş ağrısı ve boyun ağrısı,- Göz altı yorgunluğu sebebiyle morluk veya şişlik oluşumu,- Işığa karşı hassasiyet,- Gözlerde sulanma veya göz kuruluğu hissi. GÖZ YORGUNLUĞUNUN BAŞLICA NEDENLERİ NELERDİR? 1. DİJİTAL EKRANLARA UZUN SÜRE MARUZ KALMA Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi dijital cihazların uzun süreli kullanımı, göz yorgunluğunun en yaygın nedenlerinden biridir. Ekranlara sürekli bakmak, gözlerin daha az kırpılmasına ve göz yüzeyinin kurumasına neden olur. Ayrıca, ekran parlaklığı ve kontrastı da gözleri zorlayabilir. Bu durum, dijital göz yorgunluğu olarak bilinir ve bulanık görme, baş ağrısı ve gözlerde rahatsızlık gibi belirtilerle kendini gösterir. REKLAM Kas ağrısına iyi gelen doğal çözümler! Migrenin tedavisi mümkün mü? 2. YETERSİZ AYDINLATMA Çalışma veya okuma ortamının yetersiz aydınlatılması, gözlerin daha fazla çaba sarf etmesine neden olur. Çok parlak veya çok loş ışık koşulları, gözlerin odaklanmasını zorlaştırır ve bu da göz yorgunluğuna yol açar. Ayrıca, ışık kaynaklarının yanlış konumlandırılması veya ekrandan yansıyan parlamalar da gözleri zorlayabilir.

3. UZUN SÜRELİ OKUMA VEYA ODAKLANMA Kitap okuma, el işi yapma veya araç kullanma gibi uzun süreli odaklanma gerektiren aktiviteler, göz kaslarının sürekli çalışmasına neden olur. Bu tür faaliyetler sırasında düzenli aralar verilmezse, gözlerde yorgunluk ve rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. Özellikle küçük yazılı metinleri okumak veya detaylı işler yapmak, gözleri daha fazla zorlar. 4. GÖZ KURULUĞU Gözyaşı üretiminin yetersiz olması veya mevcut gözyaşının hızlı buharlaşması sonucu oluşan göz kuruluğu, göz yüzeyinin yeterince nemlenmemesine neden olur. Bu durum, gözlerde batma, yanma ve kumlu bir his gibi belirtilerle birlikte göz yorgunluğunu artırabilir. Çevresel faktörler, bazı ilaçlar veya altta yatan sağlık sorunları göz kuruluğuna katkıda bulunabilir. REKLAM 5. STRES VE YORGUNLUK Genel vücut yorgunluğu ve stres, göz sağlığını da etkiler. Yorgun bir beden, gözlerin de daha çabuk yorulmasına neden olur. Ayrıca, stres altında olan kişilerde göz kırpma sıklığı azalabilir, bu da göz yüzeyinin kurumasına ve yorgunluk hissinin artmasına yol açar. Düzenli dinlenme ve stres yönetimi teknikleri, göz yorgunluğunu azaltmada yardımcı olabilir.

20-20-20 KURALI NEDİR? Dijital ekranların uzun süre kullanımı, göz yorgunluğuna ve kuruluğuna neden olabilir. Bu sorunları azaltmak ve göz sağlığını korumak için 20-20-20 kuralı oldukça etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu kuralın uygulanması oldukça basittir: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaklıkta bir nesneye bakın. Bu süre zarfında gözlerinizi odaklayarak nesnenin detaylarını gözlemeye çalışın. REKLAM KURALIN TEMEL AMACI Gözlerimiz, yakın mesafelere odaklanmak için kaslarını kullanır. Sürekli yakın mesafelere odaklanmak, göz kaslarının yorulmasına yol açar. 20-20-20 kuralı, göz kaslarını dinlendirmek için her 20 dakikada bir uzak bir nesneye bakmanızı sağlar, böylece gözleriniz yeniden odaklanabilir. 20-20-20 KURALININ FAYDALARI 20-20-20 kuralı, göz sağlığınızı korumanın yanı sıra birçok fayda sağlar: - Göz yorgunluğunu ve kuruluğunu azaltır. - Baş ağrılarını önler. - Bulanık görmeyi engeller. - Göz kuruluğu riskini azaltır.

- Göz kaslarının esnekliğini korur. - Dijital ekran kullanımında genel konforu artırır. ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMENİN YOLLARI Alışkanlık edinmek zaman alabilir, ancak 20-20-20 kuralını düzenli bir şekilde uygulamak için bazı basit ipuçları şunlardır: REKLAM - Telefonunuzda veya bilgisayarınızda bir zamanlayıcı ayarlayarak her 20 dakikada bir mola vermenizi hatırlayın. - 7 metreden daha uzakta bir nesneye bakarken, pencerenin dışına ya da duvarda asılı bir resme odaklanabilirsiniz. - Gözlerinizi dinlendirmek için kısa bir yürüyüş yapabilir veya egzersizle rahatlayabilirsiniz. - Göz kuruluğu yaşıyorsanız, yapay gözyaşı damlaları kullanmayı düşünebilirsiniz. - Ayrıca, düzenli olarak göz muayenesi yaptırmak da göz sağlığınız için önemlidir. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto