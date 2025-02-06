ÇALIŞAN ANNELERE AYLIK NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak projede, başvuru kabul edilen adaylar her ay ödeme alacak. Aylık destek tutarları şöyle;

Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro (18 bin 926 TL)

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro (20 bin 779 TL)

Yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro (9 bin 462 TL)

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro (11 bin 317 TL)