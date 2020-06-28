California'da silahlı saldırı: 1 ölü

Polis yetkilileri, silahlı saldırganın, ulusal bir perakende zincirine ait dağıtım merkezinin antreposuna aracıyla daldığını ve tüfekle etraftakilere ateş açtığını bildirdi.

Saldırıda dağıtım merkezi çalışanı Martin Haro-Lozano (45) yaşamını yitirirken, antrepoda bulunanlardan dördü yaralandı.

Polis tarafından silahla vurularak öldürülen 31 yaşındaki erkek saldırganın geçmişte dağıtım merkezinde çalıştığı belirtildi.