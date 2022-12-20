California'da 6,4 büyüklüğünde deprem

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Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ferndale kentinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 16,1 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD'DEKİ EN BÜYÜK DEPREM 1906'DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

San Francisco ve Kuzey California'yı 18 Nisan 1906 Çarşamba günü yerel saate göre sabaha karşı 05.12'de vuran 7,8 büyüklüğündeki 1906 San Francisco depremi, ülkenin en büyük depremleri arasında yer almaktadır.

Bölge; San Andreas Fay Hattı'ndan kaynaklanan bu depremle kuzey-güney doğrultusunda 477 km ikiye ayrıldı. Sarsıntı Oregon'dan Los Angeles'a; hatta denizden oldukça uzak olan Nevada'nın merkezine kadar geniş bir alanda hissedildi.

Deprem ve sonucunda oluşan büyük yangın, ülke tarihinde meydana gelen en kötü doğal afet olarak kabul edilirken toplam can kaybının 3000'den fazla olduğu tahmin ediliyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.