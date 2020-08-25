Trabzonspor'un 2018 yazında kiraladığı geçen sezon ise 1 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Caleb Ekuban yuvadan uçuyor! Geride kalan sezon 22 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün radarında olan 26 yaşındaki futbolcuyu uzun süredir isteyen Celtic, Trabzonspor'la yaptığı görüşmelerde fiyat yükseltti.
EDDIE NEWTON KALMASINI İSTEDİ AMA...
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, yönetimle yaptığı görüşmelerde Ekuban'ın takımda kalmasını isterken yönetim Celtic'in son teklifini kabul etti. Celtic, Ekuban için bordo-mavililere 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli önerirken bunun yanı sıra çeşitli bonuslar da teklif etti. Trabzonspor cephesi de İskoç kulübünün teklifini kabul etti.
Körfez ülkelerinden de talibi olan Ekuban'ın transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun son anda büyük bir aksilik çıkmaması durumunda iki üç gün içerisinde İskoçya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceği de edinilen bilgiler arasında.
2 YILDA YAKLAŞIK 7 MİLYON EURO KAR
Trabzonspor'un 200 bin Euro'ya Ağustos 2018'de kiraladığı, Temmuz 2019'da ise 1 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Ekuban, gösterdiği performansla değerini katladı. Bordo-mavililer, 26 yaşındaki santrforu hem kanatlarda hem santrforda kullanırken, sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalsa da lige damga vurmayı başardı. Trabzonspor 1,2 milyon Euro harcadığı Ekuban'dan en az 8 milyon Euro'luk bir bonservis geliri elde edecek.
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