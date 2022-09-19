Çaldığı ürünü iade edip parasını istedi!

"İADE EDİYORUM DİYOR, PARASINI ALIYOR"

Market sahibi İlhami Birlik, "Müşteri gibi geliyor, ürünü çalıyor. Çaldıktan sonra dışarı çıkıyor, ürünleri poşetin içine koyup geri dönüyor. Ürünü bir hafta önce aldığını iade ediyor. Biz de tamam dedik. Sisteme baktık, ürün bizden satın alınmamış. Kendisine izah ettiğimizde, 'yanlışlık vardır' diye bırakıp gidiyor. Kamera kayıtlarını incelediğimizde 10 dakika önce ürünü çaldığını, pantolonun arasına sıkıştırıp dışarı çıktığını gördük. Yandaki marketten bir poşet alıp içine koyarak bize getirmiş. Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk önce başka yerden çalıp bize satmak istediğini düşündük. Sonradan öğrendik ki bizden çalmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.