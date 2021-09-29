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Çakarlı araçlar halen trafikte

Kurallara, kesilen cezalara rağmen çakarlı araçlar İstanbul trafiğinde yol almaya devam ediyor. Bir süredir minibüslerde görülen çakarlar, trafiğin yeni kabusu. Filmli camlarıyla dikkat çeken sivil plakalı minibüslere denetimlere takıldığında ceza kesiliyor. Ancak cezadan sıyrılan minibüsler trafiği birbirine katmaya devam ediyor. Bu sabah da Basın Ekspres yolunda emniyet şeridinde ilerleyen bir çakarlı minibüs trafikteki diğer araçlardan görüntülendi

29.09.2021 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Çakarlı araçlar halen trafikte
Çakarlı minibüs
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HABERTURK.COM

Trafikte geçiş üstünlüğü hakkı kanunlarca belirlenmesine karşın kuralsız kullanılan çakarlar bu hakkı istismar etmeye devam ediyor. 1 Kasım 2019 tarihindeki düzenleme ile hangi araçların geçiş üstünlüğüne sahip olacağı, bu hakkın hangi şartlar oluştuğunda kullanılabileceği belirlendi. Bu tarihten sonra yapılan denetimlerde hakkı olmamasına rağmen çakar kullananlara ceza kesildi.

BU YIL 82 MİNİBÜSE CEZA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden 21 Eylül’de yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında denetlenen araç ve ceza uygulanan sürücü sayıları belirtildi: 

"20 Ağustos 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsayan son 1 ay içerisinde 2 bin 557 adet çakarlı araç denetlenmiş, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araç sürücüne cezai işlem uygulanmıştır. 1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 bin 359 adet çakarlı araç denetlenmiş, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Öte yandan 1 Ocak 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 bin 762 adet çakarlı araç denetlenmiş, 1671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam 1753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır."

CEZALARA RAĞMEN YOLDA

Yasaklar ve kesilen cezalara rağmen çakarlı araçlar halen trafikte görülüyor. İstanbul’da bu sabah Basın Ekspres yolunda üstelik emniyet şeridinde ilerleyen çakarlı minibüs, o sırada trafikte olan başka bir araçtan görüntülendi. Çakarlı aracın sürücüsü adım adım ilerleyen trafikte dur-kalktan yorulan sürücülerin tepkisine de aldırmadı.

ÇAKARLI ARAÇ KİME SERBEST?

1 Kasım 2019’daki düzenleme ile “çakar” hakkı verilen makamlar:
Cumhurbaşkanı,
TBMM Başkanı,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı,
TBMM’de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grubu başkanı,
TBMM’de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grubu başkanı,
eski cumhurbaşkanları,
Anayasa Mahkemesi Başkanı,
Yargıtay Birinci Başkanı,
Danıştay Başkanı,
Sayıştay Başkanı,
bakanlar,
TBMM başkan vekilleri,
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları,
TBMM üyelerinden Kurumsal Protokol Listesi’nde bulunanlar,
YÖK Başkanı,
Genelkurmay Başkanı,
Diyanet İşleri Başkanı,
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı,
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,
TBMM Genel Sekreteri,
Cumhurbaşkanı’na doğrudan bağlı kurum yöneticileri (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, MGK Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar Başkanı),
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,
Danıştay Başsavcısı,
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı,
Anayasa Mahkemesi üyeleri,
Bakan yardımcıları,
Valiler,
Kuvvet komutanları,
Jandarma Genel Komutanı,
Emniyet Genel Müdürü,
Sahil Güvenlik Komutanı,
Hâkim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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