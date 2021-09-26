İHA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte yetkisiz çakar kullanan ve makas atan, drift yaparak vatandaşların canını tehlikeye atanlara izin vermedi. Geçen yılın ilk 8 ayında 49 bin 87 araca usulsüz çakar kullanımı, makas ve drift işlemi yapılırken bu yılın aynı döneminde bu sayı yüzde 11,3 artışla 54 bin 629’a yükseldi.

Öte yandan, bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre trafik ekipleri “çakar” olarak tabir edilen yetkisiz ışıklı veya sesli uyarı işareti kullananlara yönelik yoğun denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde usulsüz çakar kullandığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda geçen yılın 8 aylık döneminde usulsüz çakara yönelik 2 bin 212 işlem yapılırken bu yılın aynı döneminde 3 bin 847 ceza işlem yapıldı. Geçen yıla göre bu yıl usulsüz çakar kullanıma yönelik işlemlerde yüzde 73,9 oranında bir artış olduğu görüldü.

MAKAS ATARAK KAZA RİSKİNİ ARTIRANLARA GÖZ AÇTIRILMADI

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kazalara yol açan "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" şeklinde tanımlanan "makas atmaya" ise geçen yılın ilk 8 ayında 43 bin 443 işlem yapıldı. Denetimler kapsamında işlem uygulanan araç sayısı 2021 yılının ilk 8 ayında yüzde 8,9’luk artışla 47 bin 310 oldu.

DRİFT YAPANLARA YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILDI

Trafik ekipleri, “drift” olarak bilinen “herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” ihlaline ise geçen yılın ilk 8 ayında 3 bin 432 araca yaptırım uyguladı. Bu yılın aynı döneminde ise 3 bin 472 araca drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle ceza uygulandı.