6'ncı kez toplandılar

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'Çakallar', izleyicileri yeni bir maceranın içine sürükleme adına yeniden bir araya geldi. Okuma provalarıyla birlikte SugarWorkz - TAFF Pictures ortak yapımı 'Çakallarla Dans 6'nın sete çıkma hazırlıklarına girişildi

İlk filmle ikinci filmin izleyici sayısı arasında % 281'lik artış olmasının verdiği şevkle Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden birine dönüştürülen 'Çakallarla Dans'ın altıncı filmi için hazırlıklara başlandı. Aslına bakılacak olunursa altıncı film, serinin her filmi arasındaki iki yıllık süre göz önüne alınarak 2020'de çekilip aynı yıl içinde gösterime girecekti. Ne var ki iki yıllık süre kuralı, pandemi nedeniyle bozuldu. Bu nedenle serinin altıncı filmi beşinci filmden 4 yıl sonra gösterime girecek.

Murat Şeker'in yönetmeni olduğu, aynı zamanda Ali Tanrıverdi ile birlikte senaryosunu yazdığı SugarWorkz - TAFF Pictures ortak yapımı 'Çakallarla Dans 6'nın okuma provalarında filmin ekibi hem hasret giderdi hem de oldukça eğlenceli anlar yaşadı.

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın ve Hakan Bilgin'den oluşan kadroya serinin altıncı filminde Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç, Kemal Zeydan dahil oldu.

Gelecek sezonun en iddialı Türk filmlerinden biri olarak izleyicilerle sinema salonlarında buluşacak olan 'Çakallarla Dans 6'nın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.