"NE OLURSA OLSUN GÜLMEKTEN VAZGEÇME"
1 - Sevdiğin insanlara onları sevdiğini söyle.
2 - Fedakarlıkla enayiliğin arasındaki çizgiyi kaçırma.
3 - Ne olursa olsun gülmekten vazgeçme.
4 - Sonuçları sen dışında kimseyi etkilemeyecekse hata yapmaktan çekinme.
5 - Eğer ahlaki olarak hata yapmıyorsan seni mutlu edecek yanlışları yapmakta serbestsin ve özgürlüğünü sonuna kadar kullan.
6 - Sağlığına her zaman dikkat et.
7 - Kitap okumayı, tatil yapmayı ihmal etme.
8 - Hayatta en önce kendinden ve kendine karşı sorumlusun. Sorumluluklarını ihmal etme. Özetle; hayatının biteceğini unutmadan ve kırmadan yaşa.