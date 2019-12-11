Stoper pozisyonunda görev yapan genç futbolcu Altınordu'dan 2.500.000€ bon servis bedeliyle transfer edilmiş, 1. Lig'den yurtdışına transfer olan ilk futbolcu olarak biliniyor. Genç olmasının yanı sıra başarısından da söz ettiren Çağlar Söyüncü kimdir? İşte Çağlar Söyüncü biyografisi

Çağlar Söyüncü kimdir?

23 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya gelmiş, stoper pozisyonunda görev yapan Türk Milli Futbolcusudur.. Premier Leaque ekiplerinden Leciester City'de forma giymektedir. Altınordu'dan 2.500.000€ bon servis bedeliyle transfer edilen oyuncu,1. Lig'den yurtdışına transfer olan ilk futbolcudur.

Altyapı

Söyüncü futbola Menemen Belediyespor'da başladı. Burada geçirdiği zaman boyunca forvet oynayan futbolcu, Bucaspor başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın isteğiyle bu takıma transfer oldu. Bucaspor'da stoper oynamaya başlayan futbolcu, U-16 liginde Ege birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü yaşadı. Fenerbahçe'yi penaltılarla yendikleri üçüncülük maçında biri normal zamanda biri seri penaltı atışlarında olmak üzere iki penaltı golü kaydetti.

Altınordu Fk

Özkan, Bucaspor'dan Altınordu başkanlığına geçerken Söyüncü'yü de takıma kazandırdı. Ancak futbolcu, birinci takım yerine Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Altınordu'nun pilot takımı Bozyaka Yeşiltepespor'da deneyim kazanması için oynamaya başladı. Sonraki sezon Gümüşorduspor adını alan takımda oynamaya devam etti.

2014-15 sezonunda futbolcu, Altınordu'ya transfer oldu. Sezona u - 21 takımında başlayan futbolcu, 24 Eylül 2014'te ilk takımı Menemen Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında ikinci yarı oyuna girerek ilk kez Altınordu forması giydi. Takım, o sezon Türkiye Kupası gruplarına kalırken, Söyüncü kupa maçlarında forma şansı buldu. Bu maçlardan birinde Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve güçlü rakipleriyle 1-1 berabere kaldılar. Bu maçtan 3 gün sonra Söyüncü ilk kez bir 1. Lig maçında forma şansı buldu. Manisaspor'u 1-0 yendikleri maçta Söyüncü, 90 dakika forma giydi. Sezon sonuna doğru Altınordu U-19 takımına geri dönen futbolcu, grubunu namağlup ve 107 gol atarak bitirip birinci olan takıma yardım etti.

2015-16 sezonunda ise Altınordu takımının değişmez isimlerinden biri oldu ve 30 maçta forma giydi. Bu maçların ikisinde - ikisi de uzatma dakikalarında olmak üzere iki gol kaydetti.

Freiburg SC

2015-16 sezonu devam ederken Söyüncü'nün adı farklı Bundesliga takımlarıyla anılmaya başladı. Bu takımlar arasında Vfl wolfsburg, Bayer lever ve1.FC bulunmaktaydı. Ancak, futbolcu tercihini Bundesliga'ya yeni yükselen FC Freiburg'dan yana kullandı. Mayıs 2016'da transfer açıklandı. 20 Ağustos 2016'da SV Babelgrs ile oynanan DFB pokal birinci tur maçında sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Freiburg forması giydi. 8 gün sonra Hertha Berlin ile oynanan Bundesliga birinci hafta maçında da sahaya ilk 11'de çıkarak, ilk kez Almanya liginde forma giydi.

Milli takım kariyeri

2014-15 yılları arasında çeşitli seviyelerde Türkiye genç millî formasını giyen futbolcu, 24 Mart 2016 tarihinde Antalya Stadyumu'nda İsveç ile oynanan maçta, 90. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girerek ilk defa A millî olmuştur.