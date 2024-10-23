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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağlar Söyüncü: Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Çağlar Söyüncü: Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

        Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Çağlar Söyüncü, Manchester United'ı konuk edecekleri maç öncesinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:05
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        "Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
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        Fenerbahçe'nin milli yıldızı Çağlar Söyüncü, UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu.

        UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecekleri maç için konuşan Çağlar, "Maç maç gidiyoruz. Önümüzdeki maç Manchester maçı. Hedeflerimiz hep en üstte Fenerbahçe olarak. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok fazla oyuncu var. Tecrübeli bir takımız." dedi.

        "İYİ SONUÇLARA İHTİYACIMIZ VAR"

        28 yaşındaki savunmacı, "Hem taraftar olarak hem Türk futbolu olarak iyi sonuçlara ihtiyacımız var. Bunu hak ediyoruz. Ülkemiz olarak milli takımda iyi bir çıkış yaptık, kulüp takımlarında da bu çıkışı yaparsak hem ülke adına hem Türk futbolu adına büyük bir kazanç olacaktır." ifadelerini de kullandı.

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