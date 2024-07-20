Çağlar Söyüncü'den müjdeli haber
Futbolcu Çağlar Söyüncü ve eşi Serra Pakdemir, Mayıs ayında peş peşe yaptıkları nişan ve düğün törenlerinin ardından bebek müjdesi verdi
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Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, mayıs ayında Serra Pakdemir ile bir hafta içinde hem nişan hem de düğün yapmıştı. Çiftten şimdi de bebek müjdesi geldi.
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Bodrum'da düzenlenen törenle nikah masasına oturan çift, sosyal medya hesaplarından ultrason fotoğrafı paylaşarak bebek beklediklerini duyurdu.
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Serra Pakdemir'in paylaştığı ultrason görüntüsünü, Çağlar Söyüncü de kendi sayfasına ekleyip beyaz kalp ve nazar boncuğu emojisiyle yayımladı. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.
Fotoğraflar: Instagram
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