Bak kadın gelmiş 40 yaşına ama nasıl biliyor musun? Öyle böyle değil. Her yaşında kendine söz verdiği gibi en güzel yaşını kutluyor. Ömrü olursa 50’sinde de aynı türküyü söyleyecek... Çünkü Çağla kendini hatasıyla sevabıyla sevdi bir kere...Bunu hiçbir Allah’ın kulu değiştiremeyecek! Yüzü de kırışsa göbeği de çıksa, fiziksel ne olursa olsun bu değişmeyecek.