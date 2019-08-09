09 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaz tatiline Bodrum'da devam eden Çağla Şıkel, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 40 yaşındaki ünlü model, kendisiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Şıkel'in o paylaşımına düştüğü o mesaj:
Bak kadın gelmiş 40 yaşına ama nasıl biliyor musun? Öyle böyle değil. Her yaşında kendine söz verdiği gibi en güzel yaşını kutluyor. Ömrü olursa 50’sinde de aynı türküyü söyleyecek... Çünkü Çağla kendini hatasıyla sevabıyla sevdi bir kere...Bunu hiçbir Allah’ın kulu değiştiremeyecek! Yüzü de kırışsa göbeği de çıksa, fiziksel ne olursa olsun bu değişmeyecek.
Kendi senaryosunu yazıyor... Bu kadını çok seviyorum çünkü Çağla’yı çok güzel oynuyor. Dedim ki bu kız kendi ayakları üzerinde dursun, kimseye eyvallahı olmasın! Babasını kaybetti ama baba gibi korusun kollasın sevdiği herkesi, ana gibi ana olsun! (annem gibi)
İçtiği yudum suyun, bastığı toprağın, soluduğu her nefesin kıymetini bilsin. Çalışsın hem de çok çalışsın, üretsin, yaratsın, kendine, çevresine ve sevdiklerine iyi baksın. Ayırt etmeksizin herkesi sevsin... Çağla’nın adı aşk olsun aşk...
Gözlerinden kalpler çıkarak uyansın. Her duygunun gelip geçici olduğunu bilsin. Ne geçmişe üzülsün ne de geleceğe takılsın. Sadece anın tadını doyasıya çıkarsın. Ahh bu kadın tam da düşündüğüm, yazdığım ve çizdiğim rol için biçilmiş kaftan.
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