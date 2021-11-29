"BİRİYLE EL ELE ÇIKMAK İÇİN AŞK YAŞAMAM LAZIM"

Daha önce kalbinin boş olduğunu söyleyen manken Şıkel, "Yanınızda birini göremeyecek miyiz?" sorusuna, "Ben de isterim ama şu an tek başıma olmayı ben istedim. İleride yanımda birinin olmasını da ben isteyeceğim." yanıtını vermişti.

Ünlü isim, ayrıca, "Aşk tabii ki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam. Biriyle el ele çıkmak için çok büyük bir aşk yaşamam lazım." şeklinde konuşmuştu.