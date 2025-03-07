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        Haberler Magazin Çağla Şıkel'in akşam yemeği - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel'in akşam yemeği

        Ünlü model Çağla Şıkel, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının ardından bu kez de akşam yemeğini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:25
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        Çağla Şıkel'in akşam yemeği
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        Çağla Şıkel, günlük yaşantısına dair fotoğrafları, sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

        46 yaşındaki Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının fotoğrafını çekip, sosyal medya sayfasında yayımlamıştı.

        Çağla Şıkel, şimdi de turp dilimlerinden oluşan akşam yemeğini takipçileriyle paylaştı.

        Sırrı altın sütü
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