Çağla Şıkel'in akşam yemeği
Ünlü model Çağla Şıkel, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının ardından bu kez de akşam yemeğini paylaştı
Giriş: 07.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:25
Çağla Şıkel, günlük yaşantısına dair fotoğrafları, sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.
46 yaşındaki Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısının fotoğrafını çekip, sosyal medya sayfasında yayımlamıştı.
Çağla Şıkel, şimdi de turp dilimlerinden oluşan akşam yemeğini takipçileriyle paylaştı.
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