Çağla Şıkel'in sırrı altın sütü
Çağla Şıkel, güzellik sırlarından biri de her gün düzenli olarak tükettiği altın sütü. Peki altın sütü nedir?
İki çocuk annesi Çağla Şıkel, fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.
46 yaşındaki emekli çağla Şıkel'in güzellik sırlarından biri de altın sütü.
Çağla Şıkel’in her gün tükettiği keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla hazırlanan ‘Altın Sütü’nün cilt için önemli bir besin kaynağı olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kısa süre önce yeni bir ilişkiye başlayan Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.
Çağla Şıkel, spor yaparak formunu koruyor.
ALTIN SÜTÜ NEDİR
Altın süt adını zerdeçalın altın sarısı renginden alan sıcak bir içecektir. Zerdeçal ve sütün yanında başta karabiber, tarçın ve farklı baharatların yanında balın da eklenebildiği içecek. Başta Hindistan olmak üzere dünyanın birçok yerinde tüketilen altın süt, 'Zerdeçallı latte' olarak da isimlendiriliyor. Damak tadına göre içerikleri değişse de her zaman süt ve zerdeçal kullanılıyor. Sıcak olarak hazırlanan içecek, cildin tazelenmesini sağlamasının yanı sıra soğuk algınlığı, enfeksiyon ve mide rahatsızlıkları için kullanılıyor. Sadece zerdeçal ve balın karışımı olarak tüketilebilse de zerdeçalın içindeki etken maddelerin etkisini artırmak için karabiber, zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı eklenebiliyor.
Fotoğraflar: Instagram