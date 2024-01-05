Çağla Şikel ile biten evliliği hakkında konuşan Emre Altuğ: Çok kötü hissettiğim anlar oldu

"ÇOK KÖTÜ HİSSETTİĞİM ANLAR OLDU"

Ünlü manken ve sunucudan sonra başka bir evlilik yapmayan Emre Altuğ "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım. İlk önce boşandım arkasından annem öldü, çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşamam. Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk, benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" dedi.