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        Haberler Magazin Çağla Şikel ile biten evliliği hakkında konuşan Emre Altuğ: Çok kötü hissettiğim anlar oldu

        Çağla Şikel ile biten evliliği hakkında konuşan Emre Altuğ: Çok kötü hissettiğim anlar oldu

        Çağla Şikel ile 2008'de evlendikten sonra 2015'te boşanan Emre Altuğ, evlilik süreçleri boyunca yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altuğ'nun dikkat çeken açıklamaları sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:29
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        • 1

          Emre Altuğ ve Çağla Şikel 2008'de nikâh masasına oturmuştu. Evlilikleri süresince ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ; 2009'da ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ ise 2 Mart 2012 yılında dünyaya geldi.

        • 2

          2015'te yollarını ayırarak boşanan çift, zamanla farklı isimlerle anıldı. Bir programa konuk olan Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde Çağla Şikel ile biten evliliği hakkında açıklamalarda bulundu.

        • 3

          "ÇOK KÖTÜ HİSSETTİĞİM ANLAR OLDU"

          Ünlü manken ve sunucudan sonra başka bir evlilik yapmayan Emre Altuğ "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım. İlk önce boşandım arkasından annem öldü, çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşamam. Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk, benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" dedi.

        • 4

          "BECEREMEDİK DİYE TAKILMIŞTIM"

          Evliliği hakkında konuşmasına devam edenEmre Altuğ; "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok, ilk başta, "Niye beceremedik?" diye takılmıştım. Bu beni bir süre oyaladı, sonra dedim ki "Onu beceremediysek bunu becerelim" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "6 AYIMI ALDI"

          Açıklamasına devam eden ünlü şarkıcı "Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik, çocuklarımız ön planda oldu. Bir kişi olarak düşünmeye başlamam 6 ayımı aldı" dedi.

        • 6

          Emre Altuğ, son olarak aynı dizide rol aldığı Gözde Kansu ile aşk yaşadığı dedikodusuyla adından söz ettirmişti. Özel hayatı hakkında konuşan Altuğ'dan konuya dair açıklama geldi.

          Uzun zamandır bir ilişkisi olmadığını dile getiren Emre Altuğ sorulara "Doğru zamanda görürsünüz. Ben hazırım ama henüz öyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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