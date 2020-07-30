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Manken Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Uzay ve Kuzey ile yaz tatilinin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Instagram hesabına eğlenceli anlarını da ekleyen Şıkel, önceki gün sofra toplama videosunu paylaştı.

Şıkel, ailecek yenen bir yemek sonrası masayı kaldırırken, iki eli de dolu olduğu için kapıyı ayağı ile açtı. Videoda bir ara dengesini kaybediyor gibi olsa da 41 yaşındaki manken, işin üstesinden gelmeyi başardığını gözler önüne serdi.

Çağla Şıkel, kısa sürede yaklaşık 950 bin kişi tarafından izlenen paylaşımını "Masayı topluyorumdur" notu ile yayınladı.