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        Çağla Gizem Çelik evlilik tarihini verdi

        Ahmet Kural ile aşk yaşayan Çağla Gizem Çelik, ünlü oyunu ile evlilik tarihini açıkladı. Adliye koridorunda objektif karşısına geçen ve "Son bekar iş günüydü diyelim" ifadelerini kullanan Çelik, 18 Temmuz'da dünyaevine gireceklerini duyurdu

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 11:10
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          2019'da aşk yaşamaya başlayan avukat Çağla Gizem Çelik ile oyuncu Ahmet Kural, nikâh masasına oturmaları beklenirken ayrılık kararı almıştı.

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          Çift, geçtiğimiz aylarda, "Herkese merhaba... Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" diyerek, ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

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          EVLİLİK TARİHİNİ AÇIKLADI

          Ancak ünlü çiftin ayrılığı 57 gün sürmüştü. Barıştıktan sonra soluğu Marmaris'te alan ikiliden Çelik, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Adliye koridorlarında objektif karşısına geçen Çağla Gizem Çelik, Kural ile evlilik tarihini açıkladı.

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          "SON BEKAR İŞ GÜNÜYDÜ DİYELİM"

          "Son bekar iş günüydü diyelim" ifadelerini kullanan Çelik, 18 Temmuz'da dünyaevine gireceklerini duyurdu. İkiliye takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajları yağdı.

          Fotoğraflar: Instagram

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