WADA tarafından doping cezası verilen tenisçi Çağla Büyükakçay, hukuk mücadelesini kazandı. Kendisine haksız doping cezası verildiğini belirterek hukuk yolunu seçen Çağla Büyükakçay'ı sevindiren karar çıktı. İngiltere'deki bağımsız tahkim mahkemesi, Çağla Büyükakçay'a verilen doping cezasını iptal etti.

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