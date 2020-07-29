Çağın tehdidi ‘Siber Risk’te ödül Howden’ın

Covid-19 pandemisi ile birlikte artan teknoloji kullanımın oluşturduğu siber riskleri önleme adına çözümler üreten Howden Grubu’nun çalışmaları dünyada referans olarak kabul gören Advisen tarafından ödüllendirildi. Howden, küresel siber risk ortamında tanınmış profesyoneller, kuruluşlar tarafından kabul gören ve sektör profesyonellerinin tercihleri ile oylanan organizasyonda ‘Siber Risk’ ödüllerinde ‘Yılın Brokeri’ olmaya hak kazandı. Howden’ın siber riskler hizmeti yarışmada küresel ölçekte en hızlı büyüyen ürün olarak kabul gördü.
BU ÖDÜL KÜRESEL BAZDAKİ UZMANLIĞIMIZIN ONAYI
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz şunları söyledi: “Küresel salgın sosyal hayatta olduğu kadar iş hayatında da bir dizi değişikliğe neden oldu. Çevrimiçi uzaktan toplantılar ve evden çalışma, kurumlar için çarkların dönebilmesi adına vazgeçilmez birer unsur oldu. Ancak bu durum ‘Siber Risk’ tehdidini de beraberinde getirdi. Howden, bu riskin müşterileri için temel olacağını öngörerek Siber Akademi’yi uzun süredir gündeminin ilk sırasına koydu. Bu ödül, Howden’ın dünya çapında siber alandaki önde gelen uzmanlığının onayı niteliğinde. Küresel siber uzman ekibimiz, her zaman sadece bir an meselesi olan bir sonraki siber olayın gerçekleşme riskine karşılık, müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmaya odaklanmış durumda. Howden'da müşterilerimiz için en iyisini sunma ve günümüzün hızlı hareket eden dünyasında daha geniş dijital dönüşümün yarattığı fırsatları yakalama özgürlüğüne ve esnekliğine sahibiz. Siber riskler, hemen her sektörde olduğu gibi sigorta sektörünün de üst gündem maddeleri arasında yer alıyor. Howden, konusunda uzman kadrosu ile uluslararası ölçekte hizmet veren bir broker olarak siber pazarda müşterilerine sadece hizmet veren değil, aynı zamanda yönlendiren bir anlayışa hakim.”
2015’TE ‘YILIN BROKER GİRİŞİMİ’ ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI
Yılmaz, Howden’ın siber risklerle ilgili yatırımlarına 6 yıl önce başladığını vurguladı ve şu bilgileri paylaştı: “Siber sigortalar, bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiren bir sigorta ürünü. Brokerler ve sigorta şirketleri açısından siber sigorta satışının önündeki en büyük engel bilgi eksikliği ve risklerin yeteri kadar anlaşılamaması. Bu durumun çok önce farkına vararak 2014 yılında Howden Siber Akademi’yi kurduk. Akademimiz, Insider Honours tarafından 2015 yılında Yılın Broker Girişimi ödülüne layık görüldü. Burada siber risk ekiplerimizin eğitimlerini gerçekleştiriyor, kendilerinin siber riskleri daha iyi anlamasını ve IT terminolojisine hakim olmalarını sağlıyoruz.”
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