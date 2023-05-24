Türkiye'deki çağdaş sanatın büyümesine odaklanan sanat fuarı CI Bloom, ikinci edisyonuna özel 31 Mayıs Ön İzleme ve 1-4 Haziran 2023 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverleri çağdaş sanatın canlı ve yenilikçi dünyasıyla buluşturacak

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CI Bloom, Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye ile Paribu ve LG OLED evo partnerliğinde gerçekleşecek. Fuarda 25 çağdaş sanat galerisi, 4 sanat inisiyatif ve 2 sanat kurumu yer alacak. 286 sanatçının 572 eserinin sergileneceği CI Bloom programında Contemporary Istanbul Vakfı'nın ve Borusan Contemporary'nin seçkisi izleyici ile buluşuyor.

Türk çağdaş sanat ailesinin tüm üyeleriyle gerçekleşecek CI Bloom, İstanbul'daki sanat profesyonellerinden oluşan Seçici Kurul tarafından davet edilen çağdaş sanat galerilerini, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Bu yıl fuar genişletilmiş bir programla kâr amacı gütmeyen yaratıcı endüstriler için de bir buluşma noktası olmaya devam edecek. Bölgenin yeni nesil sanatçılarını ve sanat profesyonellerini bir araya getirecek fuarda özel projelere ve inisiyatif katılımlarına yer vererek, Türkiye sanat sektörünün gelişmesini ve çeşitlenmesini teşvik ediyor.

CI BLOOM'UN KATILIMCI ÇAĞDAŞ SANAT GALERİLERİ

Ambidexter, İstanbul; Anna Laudel, İstanbul, Düsseldorf; Art On İstanbul, İstanbul; Bozlu Art Project, İstanbul; C.A.M. Gallery, İstanbul; den art, Antalya; Dirimart, İstanbul; Galeri 77, İstanbul; Galeri Bosfor, İstanbul; Galeri/Miz, İstanbul; KAIROS, İstanbul; Krank Art Gallery, İstanbul; Martch Art Project, İstanbul; One Arc Gallery, İstanbul; Öktem Aykut, İstanbul; Pg Art Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Piramid Sanat, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul; Simbart Projects, İstanbul; SODA, İstanbul; Taksim Sanat, İstanbul, x-ist, İstanbul; Zilberman, İstanbul, Berlin.

CI Bloom, bu yıl yeni 4 genç katılımcı galeri ve 4 yeni sanat inisiyatifinin temsil ettiği sanatçıları bir araya getirerek sektördeki çeşitliliği ve dinamiği arttırıyor.

Bu yıl ilk kez CI Bloom'a katılacak yeni galeriler: den art, Antalya; Galeri Bosfor, İstanbul; KAIROS, İstanbul; Simbart Projects, İstanbul

Yeni sanat inisiyatifleri ise;

Darağaç Kolektif, İzmir; Ka, Ankara; KOLİ Art Space, İstanbul; sub, Çanakkale

GENÇ GALERİLER AĞIRLANACAK

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "CI Bloom'un ikinci yılında, galerilerimiz, sanatçılarımız ve işbirliği yaptığımız partnerlerimizle birlikte fuarlarımızı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu yıl, CI Bloom, çağdaş sanatın sürdürülmesine olan bağlılığımızın bir yansıması olarak karşılaştığımız zorluklara rağmen baharı CI Bloom ile karşılamanın heyecanını taşıyoruz. Son yaşanan felaketlerin etkilerine karşı sanatın devamının önemine her zaman inandık ve bu amaçla sanat dünyasının tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışmaktayız. Bu yıla özel LK Rumeli Salonu'na, yuvamıza döndük. 2022 ve 2023'te Türkiye'nin çağdaş sanat sahnesine katkıda bulunan yeni galerilerin sayısındaki artışı ve farklı Anadolu şehirlerinde ortaya çıkan genç galerileri ve inisiyatifleri ağırlayacağız.

CI Bloom, bölgenin artan önemini ve canlılığını yansıtarak, çağdaş sanat profilinin belirlenmesi ve desteklenmesinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Biz yıllardır Türk galerilerinin yurtdışı fuarlarına katılımı ve yurtdışına şube açmaları konusunda Türkiye'de İhricata destek amaçlı verilen uygulamaların içine girmesi için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bu neticeyi alma esnasında CI Bloom'un aynı amaçla dünyadan Türk çağdaş sanatı görüp anlayıp keşfetmeleri için bir platform olarak kurduk. Bu amaçla hem yurtdışından koleksiyonerleri, küratörleri ve önde gelen yurtdışı basınını davet ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Türkiye'deki çağdaş sanatın canlı ve yenilikçi dünyasını öne çıkarmak ve uluslararası bir buluşma noktası olmaya devam edecektir. 2024 ve devamında Istanbul dünyada çok daha öne çıkan bir sanat ve kültür metropolü olma yolundadır. Türk çağdaş sanatının en güncel ve yeni çalışmalarına, projelerine yer veren CI Bloom'da birlikte yeniden baharı kutlayalım. Sizleri Türk çağdaş sanat ortamında yeniden buluşmaya davet ediyorum" dedi.

CI Bloom 2023 biletleri Mobilet'te...

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