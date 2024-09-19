'Çağdaş Sanat ve Küratörlük' semineri Akbank Sanat'ta

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Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” Seminer Programı (Curating Contemporary Art), bu yıl altıncı kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Billur Tansel’in direktörlüğünde yürütülecek olan program, küratörlük alanında kapsamlı ve uluslararası standartlarda bir eğitim platformu sunarak, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırmayı amaçlıyor.

11 ay sürecek olan “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” Seminer Programı, eğitim, uygulama ve araştırma odaklı bir yaklaşım ile yürütülecek. Seminerler, Türkçe ve İngilizce olarak uluslararası alanda tanınmış sanat aktörleri tarafından verilecek. Program kapsamında katılımcılar, bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları gibi çeşitli platformlar üzerine teorik dersler alırken, pratik vaka çalışmalarıyla da sanatı derinlemesine inceleme fırsatı bulacaklar.

Program katılımcılarına, sanat dünyasında deneyim kazanabilmeleri için çeşitli kurumlarda staj ve deneyim imkanları da sunulacak. Katılımcılar, seminerlerin ardından program süresince bireysel proje geliştirme atölyelerine katılarak geliştirdikleri bitirme projelerini jüriye sunacak ve jüri değerlendirmesinden başarıyla geçenler bitirme belgesi almaya hak kazanacak. Kasım ayında başlayacak olan seminer programına başvuru yapacak adayların, istenilen tüm belgeleri eksiksiz olarak doldurup 10 Ekim 2024’e kadar apply@curatingcontemporaryart.org adresine göndermeleri gerekiyor. En az 6, en fazla 20 katılımcının kabul edileceği programın başvuruları jüri tarafından değerlendirilecek ve mülakat sonrasında kabul edilen katılımcılar web sitesinde duyurulacak.