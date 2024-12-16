11-12 Aralık'ta talep toplayan Çağdaş Cam, toplamda 42 milyon lot dağıttı. Kişi başına 67 lotun düştüğü dağıtımda hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Son olarak, yatırımcıların merakla beklediği BIST'te ilk işlem tarihi de belli oldu. İşte, Çağdaş Cam borsada işlem göreceği tarih ve halka arz sonuçları...